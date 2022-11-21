Подписан закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Президент Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2023 года беременные и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.

«Взамен пособия на ребенка и ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, теперь предусматривается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого ребенка», - пишет ТАСС.

При назначении выплаты будут учитываться доходы семьи, наличие имущества, трудовой потенциал. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. // фото: unsplash.com