Подозреваемый в краже в Петрозаводске молодой человек попал на видео

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Личность этого человека пока не установлена. Его подозревают в причастности к краже продуктов из магазина, расположенного в районе Первомайского проспекта, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех горожан, которые знают что-либо об этом человеке, просят звонить по телефону: +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.