Житель Карелии совершил первое в жизни преступление в 72 года

73-летняя жительница Костомукши в начале апреля была вынуждена обратиться в полицию. Женщина рассказала, что потеряла сумку с телефоном, банковскими картами, документами и деньгами - в кошельке лежало более 10 тысяч рублей. Потерпевшая была уверена, что оставила сумку в магазине, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили, что к исчезновению имущества женщины причастен 72-летний мужчина. Он во всем признался и рассказал, что нашел сумку в открытой ячейке камеры хранения. Устоять перед соблазном пенсионер не смог и забрал сумку себе. На улице он проверил ее содержимое - телефон и деньги забрал себе, а остальное выкинул.

Возбуждено уголовное дело о краже. В МВД подчеркнули, что ранее проблем с законом мужчина никогда не имел.