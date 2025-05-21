Подозреваемого в нападении на «мясного» бизнесмена скрутили в Карелии

В Петербурге было совершено нападение на «мясного» предпринимателя. Одного подозреваемого задержали, а второй сбежал, нашли его в Карелии, сообщает 78.ru.

Двое преступников напали на бизнесмена 8 мая, когда он выходил из квартиры. Они угрожали ножом и похитили у него 3,1 млн рублей. Одного подозреваемого схватили 10 мая, им оказался 51-летний житель поселка Шушары. За нападение ему заплатили 20 тысяч.

Второй фигурант уголовного дела о разбойном нападении сбежал в Сортавалу. Его задержали, следователи будут ходатайствовать об аресте.

Нападение на предпринимателя могло быть организовано из-за долгов. © «Петрозаводск говорит»