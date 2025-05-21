Грабитель стащил две бутылки алкоголя и отдал одну охраннику

Подозреваемым в грабеже оказался 32-летний петрозаводчанин.

Мужчина взял две бутылки крепкого алкоголя в магазине в карельской столице, спрятал под куртку и вышел. Когда охранник, заметивший его действия, последовал за посетителем, грабитель отдал одну бутылку, а со второй скрылся.

Похищенный алкоголь злоумышленник сбыл, деньги потратил. Вину он признал. Ущерб для магазина превысил 4000 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»