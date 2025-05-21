Житель Карелии поехал на кладбище и стал преступником

В Кеми перед судом предстанет 55-летний местный житель. Он обвиняется в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из дней горожанин выпил дома, а затем сел за руль и поехал на кладбище, но по пути был остановлен сотрудниками полиции. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян.

При дальнейшей проверке выяснилось, что ранее мужчину уже лишали водительских прав за пьяную езду. В отношении него было возбуждено уголовное дело, судьбу мужчины решит суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»