Подозреваемого в краже ищет полиция Петрозаводска

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Михаила Алексеевича Мануйлова. Он родился в 2000 году, сообщили в МВД Карелии.

Этот человек скрывается от сотрудников следственных органов. Его подозревают в совершении кражи.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154. // Фото: МВД Карелии