Подозреваемого в грабеже мужчину задержали в Петрозаводске

В четверг, 20 июня, в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина, расположенного в Октябрьском районе. Они рассказали о том, что неизвестный мужчина схватил с прилавка бутылку водки и убежал. Ущерб составил более 600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Информация о случившемся была передана дежурному наряду ППС. Полицейские получили приметы преступника, просмотрели записи камер наблюдения и начали обследовать территорию. Вскоре похожий мужчина был обнаружен. Он признался в хищении товара.

39-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson