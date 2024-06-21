Воспитатель детсада заразила туберкулезом девятерых малышей

30-летняя воспитатель ясельной группы детского садика в селе Чаа-Холь заболела туберкулезом в период с августа 2022 по февраль 2023 года, но продолжила ходить на работу.

«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», - сообщается в телеграм-канале прокуратуры республики Тыва.

В итоге опасное заболевание распространилось в дошкольном учреждении, девять малышей подхватили инфекцию.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Дело направили в суд. // фото freepik.com