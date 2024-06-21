Двух школьников госпитализировали в Петрозаводске

В четверг в столице Карелии на дорогах сбили детей. Одна авария произошла днем на съезде с пересечения Пряжинского и Суоярвского шоссе. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он вел велосипед, когда его снес автомобиль Kia Carens. Одиннадцатилетнего школьника госпитализировали.

Вечером на Пограничной под машину попал девятилетний ребенок. По информации Госавтоинспекции, школьник переходил дорогу в зоне видимости перехода, но не убедился в безопасности. В итоге его сбил автомобиль Volkswagen Polo. Инцидент произошел у дома №6. Ребенок госпитализирован. // фото пресс-службы Госавтоинспекции