Мошенникам удалось подловить недоверчивую 84-летнюю старушку

84-летняя петрозаводчанка не поверила одной уловке мошенников, но попалась на другую. Женщина лишилась более полумиллиона накопленных денег.

Телефонные мошенники под видом специалистов мэрии пообещали пенсионерке социальную выплату и узнали номер СНИЛС. Странный звонок отправил пенсионерку в полицию и банк – женщина хотела быть уверена, что проходимцы не набрали на ее имя кредитов. В банке все было спокойно.

После этого пенсионерке позвонили снова. В этот раз убедительный полицейский утверждал про утечку данных и проверку всех счетов, которую проведет некая столичный юрист службы безопасности Виктория.

Голос незнакомки убедил петрозаводчанку в подозрительном переводе и необходимости снять все деньги и положить их на «специальный счет». Виктория даже уговорила пенсионерку купить смартфон с выходом в Сеть вместо ее кнопочного телефона. В итоге мошенники завладели деньги пожилой жительницы столицы Карелии – их карманы пополнились на 630 тысяч. Полиция возбудила уголовное дело. // фото unsplash.com