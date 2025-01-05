Россияне начинают новый год с новыми законами и ценами

Текст: Елена Малишевская

С 1 января развестись в России стало значительно дороже, чем в 2024 году. Раз этак в восемь. Зря что ли целый год жили под знаком семьи... Такая услуга, как смена имени или фамилии, тоже подорожала. Назвали тебя Иваном, так и живи Иваном, не выдумывай. Непристегнутый ремень в машине теперь будет стоить дорого. Поговорить по телефону за рулем и встретить на пути гаишника - очень дорого. Зато создадут интернет-систему с нормами современного русского языка. И этим ресурсом можно будет пользоваться бесплатно. Потому что вдруг россиянам не хватит цензурных слов, чтобы описать свои эмоции от повышения цен на всё? А так зашел в интернет, нашел базу Национального словарного фонда, чинно сформулировал, выдохнул.

Дорогие госпошлины

С 1 января увеличилась госпошлина для физических лиц за регистрацию сделок с недвижимостью. В 2024 году она составляла две тысячи рублей. С 2025 года ее размер зависит от кадастровой стоимости объекта: если она не установлена или составляет менее 20 млн рублей, то госпошлина будет равна четырем тысячам рублей. За объекты дороже 20 млн рублей и пошлина будет больше.

Повысилась стоимость выписки из ЕГРН. Теперь Росреестр будет взимать с физических лиц 1740 рублей (вместо 870 рублей), с юридических — 5100 рублей. Выписка в цифровом виде гражданам обойдется в 700 рублей (вместо 350 рублей), а компаниям - в 1400 рублей.

За госрегистрацию расторжения брака каждому из супругов придется заплатить по пять тысяч рублей. Для сравнения - в 2024 году с мужа и жены брали по 650 рублей.

Если гражданин надумает поменять имя, отчество или фамилию, то ему придется заплатить те же пять тысяч рублей. Вместо 1600 рублей.

Подорожала и выдача повторных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния, выдача справок из архивов органов ЗАГС. Правда, не намного. Всего на 150 рублей.

Дорогие штрафы

С 1 января выросли размеры штрафов на нарушение правил дорожного движения. За непристегнутый ремень теперь придется заплатить 1500 рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора - тоже 1500 рублей, но только в первый раз. Повторное нарушение стоит уже 7500 рублей. Если инспектор ГИБДД вас остановит и составит протокол за разговор по телефону, придется выложить 5000 рублей.

Штраф за езду в нетрезвом состоянии увеличен в полтора раза: в 2024 году он составлял 30 тысяч рублей, с 1 января - 45 тысяч рублей. Срок лишения прав остался прежним - от полутора лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Увеличились размеры штрафов и за отдельные нарушения при перевозке грузов. Например, за движение грузовика там, где это запрещают знаки (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), оштрафуют на 5000 рублей. Это в десять раз больше, чем в 2024 году.

При этом быстро оплатить штраф и таким образом уменьшить его в два раза уже не получится. Размер скидок на платформе «Госуслуги» - всего 25 процентов. Действует в течение 30 дней после постановления о наказании.

Зато при оформлении полиса ОСАГО страхователь теперь имеет право указать дополнительный пункт: при желании страховка будет действовать на территории Белоруссии.

Дорогие нотариусы

С 13 января 2025 года все сделки дарения нужно будет заверять нотариально. О прежних алгоритмах - составить договор по образцу в интернете и зарегистрировать его в МФЦ - уже можно забыть. Нужно идти к нотариусу.

Нотариус обязан проверить, действительно ли человек намерен подарить свою квартиру, и точно ли он понимает род сделки. Не путает ли дарение с договором ренты, например, или купли-продажи. Даритель может задать нотариусу все интересующие его вопросы. Нотариус, в свою очередь, может многое объяснить.

То есть закон вроде бы хороший - в первую очередь, он защитит бабушек и дедушек от мошенников. И в то же время, офомление дарственной теперь станет существенно дороже - в среднем от 10 до 30 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от нотариальных тарифов, которые действуют в том или ином регионе, и от стоимости квартиры, которая дарится.

Дорогие домашние питомцы

С 1 января хозяева собак и кошек будут платить штрафы за различные нарушения. Закон об ответственном обращении с домашними животными был принят еще шесть лет назад. Но никаких наказаний за нарушение этих требований не было. Это позволяло недобросовестным хозяевам выгуливать питомцев без поводков и намордников, в неположенных местах (например, на детских площадках), выпускать их на самовыгул.

Теперь ситуация изменилась: внесены поправки в статью 8.52 КоАП РФ. За нарушение правил содержания домашних животных хозяину придется заплатить штраф. Размер его варьируется от полутора до трех тысяч рублей.

Бесплатный русский язык

1 января вступили в силу поправки о Национальном словарном фонде. Они послужили основой для создания общедоступной федеральной интернет-системы с информацией о нормах современного русского литературного языка. Россияне смогут пользоваться ею бесплатно.

Конечно, это не все законы, вступающие в силу в 2025 году. Депутаты Госдумы очень производительны. Но уже понятно направление - дорожает всё. Будут ли успевать за изменениями зарплаты? Конечно, нет. Придется работать на нескольких работах? Наверное, да. Как говорила Алиса из страны чудес, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». // Фото: freepik.com.