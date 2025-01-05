Глава Питкяраны прибыл к пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом

Глава Питкярантского округа Константин Булахов сообщил, что в школе поселка. Ляскеля организован пункт временного размещения для пострадавших в аварии с горячим питанием. После дачи показаний следственным органам пассажиры смогут продолжить маршрут до Санкт-Петербурга.

По данным минздрава Карелии 14 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. 10 человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, 2 из них - в тяжелом состоянии. В Сортавальской ЦРБ помощь оказана 4, 2 их них госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дополнительно на помощь местным медикам из Петрозаводска выехала бригада республиканской БСМП.

Ранее стало известно, что следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием установлено, что водитель не справился с управлением и допустил съезд автотранспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В данный момент производится осмотр места происшествия и транспортного средства для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным Управдор «Кола» со стороны оперативных служб претензий по содержанию трассы на месте аварии нет. // фото: Константин Булахов