05 января 2025, 17:22
Дикий зверь в карельском городе никого не боится
Лиса в Костомукше близко подходит к людям и к работающей технике
Лиса приблизилась к человеку, она ведет себя как домашнее животное. Мужчина снял на телефон необычное видео во время работы на экскаваторе. В кадре – лиса. Она часто облизывается, виляет хвостом.
«Лис, у меня нет ничего»,— догадывается экскаваторщик, что зверь пришел в поисках еды.
Мужчина предположил, что животное выходит к людям не первый раз. Появление лис в черте Костомукши — явление обычное. Местные жители отмечают, что рыжие красавицы постоянно встречаются также в деревнях и селах. // скрин видео