Дикий зверь в карельском городе никого не боится

Лиса приблизилась к человеку, она ведет себя как домашнее животное. Мужчина снял на телефон необычное видео во время работы на экскаваторе. В кадре – лиса. Она часто облизывается, виляет хвостом.

«Лис, у меня нет ничего»,— догадывается экскаваторщик, что зверь пришел в поисках еды.

Мужчина предположил, что животное выходит к людям не первый раз. Появление лис в черте Костомукши — явление обычное. Местные жители отмечают, что рыжие красавицы постоянно встречаются также в деревнях и селах. // скрин видео