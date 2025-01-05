Музыкальный спектакль в карельском поселке удивил зрителей

В канун Нового года традиционно в поселке Сяпся проходят яркие представления, которые становится настоящим украшением праздничного вечера.

В этом году местные актеры показали зрителям музыкальное представление «Карнавальная ночь в кафе «Анютины глазки». Это была новая интерпретация всем известного фильма. Представление завершилось общей песней и беспроигрышной лотереей.

«Мы приезжаем из Белгорода в Сяпсю на Новый год уже второй год и с огромным удовольствием ждем вашу постановку. Ни в одном городе мы не видели, чтобы 31 декабря, за несколько часов до Нового года, жителей ждала большая постановка. Актеры просто молодцы! Сценарий и режиссюра на высшем уровне. Вы огромные молодцы!»

— поделился впечатлениями Михаил, гость из Белгородской области.

На этом представлении новогодние мероприятия в Сяпсе не закончились. В первые дни января для детей поселка была организована увлекательная игровая программа с хороводами, загадками и играми.

«А в завершение программы наших маленьких гостей ожидал ароматный горячий чай. Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто принимал участие в подготовке новогоднего праздника! Благодарим вас от всего сердца!», - рассказывают благодарные зрители. //Фото: Ирина Федурина, Вячеслав Ояла