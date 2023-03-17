Подготовку к весеннему половодью обсудили в Петрозаводске

Городские власти обсудили подготовку к половодью. Они думали, как предотвратить подтопления, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Так, уже очищают дождеприемные колодцы ливневой канализации. Процесс идет по графику, доложил руководитель «Службы заказчика» Андрей Ушаков.

Лососинское водохранилище тоже готовят к весеннему половодью. По словам первого замминистра экологии и природных ресурсов Алексея Павлова, регулярно проводят сброс воды до нормативного уровня.

Специалисты ведомства занимаются также ликвидацией засорений, очисткой русла Лососинки, в том числе и территории города.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 20 марта в Петрозаводске запрещен выход на лед. // фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте