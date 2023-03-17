Детскую поликлинику будут строить в Костомукше

До 2026 года в Костомукше появится детская поликлиника. Ее построят в рамках целевой программы по развитию республики, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он напомнил, что сейчас детская поликлиника располагается в том же здании, что и больница. Новое медучреждение оснастят современным оборудованием, откроют реабилитационное отделение.

Участок для строительства уже определили, он расположен около бывшего Дома молодежи и кино.

Также планируют построить новый больничный комплекс в Калевале. Участок тоже подобрали, но о сроках строительства говорить пока рано. // фото: freepik.com