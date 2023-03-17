На месте разрушенного старинного храма в Коткозере строят новый

Новую церковь строят в деревне Коткозеро Олонецкого района на пожертвования прихожан и спонсорскую помощь. Храм Рождества Христова будет стоять там, где и прежде раньше была церковь.

Но старинный храм разрушился, а в ноябре прошлого года началось строительство нового. По церковным обычаям благое дело начинается с особых молитв.

- Неравнодушием наших земляков, трудами строителе Михаила и Ильи и непрерывной Божьей помощью, медленно, но верно, строится наш храм Рождества Христова,

- радуются верующие.

Согласно историческим данным, в деревне Коткозеро стояли два красивейших старинных храма: Петра и Павла и Рождества Христова. В силу некоторых обстоятельств и исторических событий они были полностью разрушены.

В настоящее время в деревне Коткозеро службы проходят в церкви Петра и Павла, построенной 1997 году. // фото: группа «Строим храм в д. Коткозеро» / ВКонтакте