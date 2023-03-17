В Петрозаводске с понедельника запретят выходить на лед

С 20 марта в столице Карелии начнет действовать запрет выхода и выезда на лед водоемов, сообщили в мэрии. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Владимир Любарский.

Лед на водоемах становится все менее прочным, возрастает риск движения льдин. Запрет городских властей касается прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ и так далее.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. // фото «Петрозаводск говорит»