Под Петрозаводском мужчина избил жену, чтобы успокоить ее

В Прионежском районе 47-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за избиение жены, стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В один из дней 46-летняя жительница одного из поселков вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пациентки ушибы мягких тканей теменной области и сообщили об этом в полицию. На место выехал участковый. Выяснилось, что между пострадавшей и ее 47-летним мужем вспыхнула ссора и мужчина несколько раз ударил жену по голове. Как объяснил подозреваемый, так он хотел успокоить супругу.

Следствие продолжается. Фигуранту дела грозит до трех месяцев ареста. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures