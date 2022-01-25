Кот напал на младенца в Петербурге, малыша спасают врачи

Домашний кот в Санкт-Петербурге напал на ребенка, которого кормила мать. Младенец сейчас в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Фонтанка».

Трагедия случилась 24 января на улице Космонавтов во время кормления мальчика. Ему всего шесть дней, мама только вышла из роддома.

Молодая женщина рассказала, что кормила сына грудью, в этот момент кот набросился на него и стал кусать в голову.

Ребенка госпитализировали с ранами в первую детскую городскую больницу, за его жизнь борются медики.

Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. Он выяснил, что семья полная, не состоит на учете. // Фото: detapo/Pixabay.com