Почтовые отправления будут доставлять в самые труднодоступные регионы

Почта России и АО «ФПК» будут вместе развивать железнодорожные перевозки почтовых отправлений в регионы, куда затруднена доставка автомобильным или иным наземным транспортом. Сейчас компании проработают вопрос включения дополнительных почтовых вагонов в пассажирские поезда. Кроме того, рассматривается предложение организации новых составов исключительно из почтово-багажных вагонов, рассказали в пресс-службе Почты России.

Соглашение об этом стороны заключили на полях проходящего в эти дни экономического форума. Уже известно, что будет создана рабочая группа, на которую возлагается определение маршрутов и разработка расписания. По словам сотрудников ведомства, соглашение будет действовать до конца 2023 года. Стоит отметить, что почтово-багажные вагоны уже курсируют в составах 72 пассажирских поездов дальнего следования.

«Почта непрерывно совершенствует логистику, чтобы даже в самых отдаленных уголках России наши клиенты вовремя получали почтовые отправления и социально важные грузы»,

- отметил заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев. Фото: pochta.ru.