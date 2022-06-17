Бывшую президентскую дачу в Карелии превратят в пятизвездочный отель

Бывшую президентскую дачу в Прионежском районе собираются превратить в первый в регионе пятизвездочный отель.

Сейчас на базе бывшей резиденции Бориса Ельцина действует гостиничный комплекс «Шуйская Чупа». Его хотят реконструировать и к 2025 году превратить в пятизвездочный гостиничный комплекс и СПА-комплекс под названием Cosmos Collection Karelia Resort. Компания «Космос Отель Групп», владеющая объектом, готова инвестировать в проект два с половиной миллиарда рублей. О проекте в области туризма рассказали в региональном министерстве экономического развития. В министерстве добавили, что правительство Карелии поможет с созданием необходимой инфраструктуры.

Весной прошлого года глава республики заявлял о возможном строительстве санатория в элитной зоне Шуйской Чупы. Тогда власти региона намеревались отдать под эти цели участок земли площадью 50 гектаров. Артур Парфечников говорил, что это будет открытый дом отдыха или санаторий для туристов с ориентацией на габозерские грязи и курорт «Марциальные воды». Также в планы властей входило газифицировать Шуйскую Чупу. (фото unsplash.com, Raphael Lovaski)