В Карелии рядом с бывшей дачей президента хотят построить санаторий

В Шуйской Чупе планируется построить новый санаторий. Об этом сегодня на совещании по социально-экономическому развитию Кондопожского района сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в Шуйской Чупе планируется выделить земельный участок площадью 50 гектаров под строительство санатория.

Глава Карелии отметил, что это будет не закрытое учреждение, а открытый дом отдыха или санаторий для туристов с ориентацией на габозерские грязи и курорт Марциальные Воды. Парфенчиков не сказал, какая компания претендует на участок в элитной зоне рядом с бывшей президентской дачей.

Тем не менее, сюда в ближайшее время планируется провести природный газ. Вице-премьер карельского правительства Оксана Чебунина сказала, что проектирование по газификации Шуйской Чупы запланировано на 2022 год. (фото doktorpozvonkov.ru)