Скачку цен на продукты в России нашли объяснение

Росту цен на продовольствие в России способствовали ослабление рубля и рост цен на мировых рынках. Такое объяснение дал министр экономики Максим Решетников. По словам руководителя ведомства, государства-импортеры продовольствия увеличили закупки, чтобы сформировать дополнительные запасы.

В некоторых регионах мира изменились прогнозы урожая. Свой вклад внесла «ультрамягкая денежно-кредитная политика» многих стран, в том числе «скупка центральными банками финансовых активов».

«Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросла»,

- цитирует министра РИА Новости.

Ранее Карелиястат рассказал о ценах на продукты и бензин в Карелии в начале года. Стоимость минимального набора продуктов составила 5182 рубля, а средняя цена бензина - 46,07 рубля. (фото fingazeta.ru)