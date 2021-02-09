Названа дата запуска новой газовой котельной в Марциальных Водах

Котельную на природном газе взамен старой мазутной обещают запустить уже на днях в поселке Марциальные Воды в Кондопожском районе. Напомним, построить газовую котельную грозились еще осенью 2019 года, однако чуда на первом российском курорте тогда так и не произошло.

9 февраля на совещании в правительстве Карелии по ситуации в Кондопожском районе, глава региона Артур Парфенчиков сказал, что 11 февраля должны запустить новую газовую котельную в Марциальных Водах.

По словам губернатора, после запуска котельная должны будет работать в непрерывном режиме. По его словам, перевод котельной на природный газ даст совсем «другую экономику».

Особенно позитивно газовая котельная повлияет на экономическое положение санатория «Марциальные воды». Ввести в строй новую газовую котельную сначала планировали осенью 2020 года, а потом в конце года. Теперь появилась надежда, что она заработает с февраля 2021 года. (фото ptzgovorit.ru)