Официально американские напитки в России больше не производят

Компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать свои напитки в России, передает Коммерсант.

В заявлении компании говорится, что все клиенты сейчас находятся в процессе опустошения запасов. И как только этот процесс завершится, то «больше не будут производить или продавать Coca-Cola или другие бренды».

Напомним, в России работает 10 заводов компании – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. С марта Coca-Cola временно приостановила работу, а мае ее гендиректор Джеймс Куинси не исключал полного ухода с российского рынка. Фото: istockphoto.