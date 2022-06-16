Кошелек Карелии пополняется

К лету казна Карелии пополнилась на 17, 3 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 21%, то есть, на три млрд рублей большей прошлогодних показателей, сообщает министерство финансов республики.

«Рост отмечается в основном за счет поступления налоговых источников. Так, за 5 месяцев поступления налоговых доходов составили 16,4 млрд рублей – отмечается рост на 21,6%»,

- отметили в ведомстве.

При этом в министерстве рассказали, как складывается исполнение основных бюджетообразующих налогов: налог на прибыль организаций +1,6 млрд рублей или 37,8%; налог на доходы физических лиц + 388,6 млн рублей или 10,0%; специальные налоговые режимы +376,6 млн рублей или 28,4%; акцизы +261,4 млн рублей или 10,5%; налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами +316,6 млн рублей или в 2 раза; имущественные налоги + 13,2 млн рублей или 1,0%. Фото: istockphoto.