В Карелии ввели плату за вход на охраняемые природные территории

О том, насколько Карелия готова к туристическому сезону и что нового всех нас ждет, 15 июня рассказала руководитель управления по туризму РУ Анна Борчикова на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По ее информации, в 2019 году Карелию посетило 830 тысяч туристов, в 2020 году – 840 тысяч путешественников, в 2021 году – 957 тысяч. Налоги от гостиничных услуг и деятельности турфирм менялись следующим образом: 2019 год – 165,1 млн рублей, 2020 год – 154,3 млн, 2021 год – 234,3 млн.

В управлении по туризму подсчитали среднюю стоимость двухместного гостиничного номера. Она варьируется от 3,2 тысячи рублей в отеле с одной звездой до 12 тысяч рублей в четырехзвездочной гостинице. Отметим, что это средняя стоимость. По оценке Борчиковой, в Карелии наблюдается дефицит комфортабельных отелей.

В июне начинается чартерная программа авиасообщения между Петрозаводском и Москвой. Стоимость перелета в одну сторону вместе с багажом, сказала Борчикова, составляет менее 2 тысяч рублей.

Новость нынешнего туристического сезона – введение платы за вход на природные охраняемые территории. В том числе платить придется за посещение парков «Валаамский архипелаг», «Ведлозерский», «Ладожские шхеры», заказника «Муромский» памятника природы «Воттоваара». Пока сумма сравнительно небольшая – 100 рублей с одного человека.

«Турист и здесь будет приносить пользу»,

- сказала Анна Борчикова. По ее словам, деньги пойдут на эксплуатацию природных объектов. С жителей Карелии, заверила Борчикова, плата взыматься не будет.