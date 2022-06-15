В Карелии незаконный оборот табака нанес ущерб в 8 миллионов рублей

Национальный научный центр компетенций (ННЦК) завершил самое масштабное в истории России исследование нелегального рынка табака. По результатам оценки эффективности работы органов власти в сфере противодействия незаконному обороту табачной продукции по итогам 2021 года Карелия заняла 4 место.

В течение трех месяцев во всех регионах страны выявляли доли потребления населением нелегальных сигарет. В результате на анализ были отправлены 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов, в которых проживает более 85 млн человек.

«Исследование показало реальные объемы незаконного оборота на рынке табачной продукции. Эта цифра составила 11,5%. Каждая десятая пачка сигарет в стране – поддельная. Это означает, что мимо бюджета страны прошли миллиарды рублей. Например, только за четвертый квартал прошлого года минимальный ущерб составил более 18 млрд рублей»,

- сообщили в ННЦК.

Как рассказали в пресс-службе регионального минэкномразвития, по Карелии сумма ущерба федеральному бюджету составила 8 млн рублей. Это один из лучших показателей по стране. Незаконный оборот табака в республике находится на уровне 1%. Фото: istockphoto.