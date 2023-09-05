05 сентября 2023, 16:05
Почти три десятка новых троллейбусов закупят для Петрозаводска
Парк общественного транспорта в карельской столице планомерно пополняют
Новые троллейбусы обещают закупить для Петрозаводска в ПМУП «Городской транспорт». В следующем году запланировано приобрести 27 единиц, написали в группе предприятия ВКонтакте.
По словам директора организации Виктора Клещева, троллейбусы – это основа системы общественного транспорта Петрозаводска.
Напомним, ранее в город поступили новые троллейбусы из Белоруссии и из Вологды. // фото: «Петрозаводск говорит»