Почти три десятка новых троллейбусов закупят для Петрозаводска

Новые троллейбусы обещают закупить для Петрозаводска в ПМУП «Городской транспорт». В следующем году запланировано приобрести 27 единиц, написали в группе предприятия ВКонтакте.

По словам директора организации Виктора Клещева, троллейбусы – это основа системы общественного транспорта Петрозаводска.

Напомним, ранее в город поступили новые троллейбусы из Белоруссии и из Вологды. // фото: «Петрозаводск говорит»