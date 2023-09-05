На Топозере не разрешили создавать новое форелеводческое хозяйство

Комиссия в минсельхозе Карелии отклонила заявку ООО «Форельфиш» о формировании рыбоводного участка на озере в Лоухском районе.

Предлагаемый рыбоводный участок планировалось разместить в озере Топозеро (Кумское водохранилище). Специалисты министерства направили запросы в различные инстанции для проверки соответствия предложения по определению границ рыбоводных участков требованиям, установленным федеральным законодательством.

Большинство голосов комиссии решило отказать форелеводам.

Ранее жители поселка Плотина в Лоухском районе боролись за сохранение чистоты озера. Они в суде требовали отменить решение комиссии минсельхоза о границах рыбоводного участка на озере Лоухское и в итоге выиграли. // фото freepik.com/ tirachard