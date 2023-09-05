05 сентября 2023, 15:47
На Топозере не разрешили создавать новое форелеводческое хозяйство
Заявку фирмы не одобрили в региональном минсельхозе
Комиссия в минсельхозе Карелии отклонила заявку ООО «Форельфиш» о формировании рыбоводного участка на озере в Лоухском районе.
Предлагаемый рыбоводный участок планировалось разместить в озере Топозеро (Кумское водохранилище). Специалисты министерства направили запросы в различные инстанции для проверки соответствия предложения по определению границ рыбоводных участков требованиям, установленным федеральным законодательством.
Большинство голосов комиссии решило отказать форелеводам.
Ранее жители поселка Плотина в Лоухском районе боролись за сохранение чистоты озера. Они в суде требовали отменить решение комиссии минсельхоза о границах рыбоводного участка на озере Лоухское и в итоге выиграли. // фото freepik.com/ tirachard