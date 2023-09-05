ЦУР Карелии рассказал, каким должен быть госпаблик здравоохранения

Центр управления регионом Республики Карелия провел обучающий семинар для специалистов Минздрава Карелии, которые ведут госпаблики. Фотоотчет о мероприятии ЦУР разместил в своем сообществе во «ВКонтакте».

На семинаре специалисты разобрали ведение госпаблика на примере Республиканской больницы имени В.А. Баранова, познакомились с сервисами для работы с текстом и попробовали написать качественный ответ в социальных сетях на обращения жителей.

Многие коллеги из районов республики ехали к нам несколько часов, поэтому хотелось провести это время максимально эффективно - больше практики, меньше теории,

- рассказали работники карельского ЦУР в соцсетях.

Своими впечатлениями после обучающего семинара поделилась специалист Межрайонной больницы № 1 города Костомукши Екатерина Махова.

Спасибо большое за семинар! Вы правда делаете огромную работу, и это помогает людям. Мне как представителю маленькой больницы это правда помогло и дало новых знаний. Я не знала, например, о возможностях искусственного интеллекта. Спасибо вам большое, коллеги. Я надеюсь, что мы будем еще встречаться, разбирать кейсы и учиться друг у друга!

Напомним, что совсем недавно ЦУР составил рейтинги региональных ведомств и местных администраций по уровню ведения публичных сообществ в социальных сетях. Результаты представили на форуме «Практики эффективной коммуникации власти в интернете».