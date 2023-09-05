В поселке Ляскеля наконец-то открылся новый детский сад

Текст: Андрей Мазуровский

Накануне Дня знаний в поселке Ляскеля состоялся праздник по случаю открытия нового детского сада. Стоит признать, что в наши дни появление детского сада, школы, спортивного объекта не столь уж редкое явление, к счастью. Однако введение в строй детского сада в Ляскеля это особое событие. Разделяя радость жителей поселка, считаю, что стоит вспомнить тернистый путь рождения этого поистине народного объекта. Многие люди внесли свою лепту в этот долгожданный объект.

Представьте себе, в Ляскеля, достаточно крупном по меркам Карелии поселке, не было детского сада почти 30 лет. В любую погоду, в мороз и стужу маленьких сонных детей приходилось отправлять автобусом в другой поселок, в детский сад, находящийся в удручающем состоянии, старый и холодный. А что делать, ведь родителям надо работать.

На встречах с местными жителями первое, о чем просили, чего настойчиво требовали люди, - детский сад. Хотя в этом поселке других острых проблем, как говорят, «вагон и маленькая тележка», но строительство детского сада вышло на первый план.

На одной из встреч в средней школе учитель математики Александр Мельников, обращаясь ко мне с этим наказом, горько пошутил: «Сумеете добиться строительства детского сада - поставляю вам бюст!» Я так же шутя ответил: копи деньги! Шутки шутками, но на встрече с женщинами пошивочного цеха я не услышал, а просто, как говорят «всей кожей» почувствовал боль, абсолютное неверие в результат, раздражение и даже, казалось, ненависть ко всем, кто, на их взгляд, виноват в том, что не решается эта проблема.

«Ходят, обещают, а воз и ныне там, никому не верим!»

- был их вердикт.

Конечно, сменяющееся руководители района за эти годы постоянно поднимали эту проблему, горячо болела за сад и глава поселения Нина Заречная. Но вы ведь помните, как все было: то не было денег в республике, то сложности в проектировании, а потом начались проблемы со строительными фирмами.

Надо отдать должное, прежний глава РК Александр Худилайнен и его команда Олег Тельнов, Олег Арминен поддержали этот проект и активно включились в его продвижение, он был включен в план, выделены финансовые средства, началась подготовка документов. Главным препятствием и сложностью в проектировании и строительстве было отсутствие в этом поселке очистных сооружений, проблемы водоснабжения и водоотведения. Новый глава РК Артур Парфенчиков, к счастью, тоже поддержал строительство этого объекта. Начались поиски подрядчиков. Приступившая к работе строительная фирма возвела фундамент, который как большой одинокий корабль в море, возвышался над огромной лужей. Все стихло, строители исчезли, и люди забили тревогу. Министерство строительства РК нашло других подрядчиков, вроде внушающих доверие. На мой запрос к Главе РК во время открытого эфира о сроках завершения строительства министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Виктор Россыпнов рассказал, что на стройку пришла новая компания, которая сейчас демонтирует прежнее сооружение и заново начинает строительство. Глава потребовал осуществления жесткого контроля за ходом строительства.

Фундамент, брошенный строителями посреди огромной лужи

На встречах руководство вновь пришедшей компании заверяло о выполнении обязательств, начали возводить фундамент в другом месте. Вместе с местными депутатами, жителями поселка, с «серебряными волонтерами» и их лидером Мариной Шашковой стали контролировать работу на объекте, установили общественно-депутатский контроль, результаты почти еженедельно публиковала телекомпания «Ника», сайт ПТЗ говорит и газета «ТВР-Панорама». Тема строительства детского сада была постоянной на комитетах, заседаниях ЗС, сохранились папки с многочисленными документами, запросами, обращениями. В частности, в прокуратуру с требованием проверить, куда ушли выделенные на строительство миллионы. Регулярно Виктор Россыпнов и его заместители проводили производственные совещания с руководством строительной компании. Представители министерства строительства жестко требовали соблюдения графика строительства, сам график был опубликован, размещен на территории объекта, но у меня и других участников этих совещаний появилось явное беспокойство: сумеет ли эта фирма справиться, слишком часто стали нарушаться графики и не выполняться обещания. Не справилась. Разочарование людей.

Правильным стало решение о передаче объекта своим карельским строителям. Взялась за этот объект известная, опытная, умеющая строить качественно и быстро строительная компания КСМ, все вздохнули и поверили, что результат будет, тем более, что руководил этим строительством Борис Жадановский, сын известного очень уважаемого в республике Семена Михайловича Жадановского.

И вот детский сад готов, и его открытие состоялось накануне Дня Знаний! Очень символично. Благодарю за приглашение на праздник. Я разделяю радость со всеми жителями поселка, выражаю свое восхищение их настойчивостью, их мужеством в борьбе, в данном случае, именно, в борьбе за него.

Хочу от всей души пожелать всем детям, их родителям, будущим родителям счастья. А еще сил, настойчивости в достижении целей. Ведь им придется еще немало сделать для того, чтобы в поселке появился дом культуры, чтобы обновилась амбулатория, а главное решалась проблема с водоотведением, очистными, что позволило бы серьезно думать о будущем поселка Ляскеля, в которое я искренне верю.