Почти миллион перевели трое петрозаводчан на «безопасный счет» жуликов

Мошенникам вновь удалось заработать на доверчивых жителях Карелии. Аферисты действовали по старым схемам.

Они представлялись сотрудниками банка либо полиции и предупреждали о том, что на потерпевших незаконно оформлен кредит. При другом сценарии они говорили, что со счетом жертв несанкционированно списывают деньги. Обеспокоенным людям предлагали спасти деньги и перевести их на «безопасный счет», рассказали в полиции.

Две пенсионерки 60 и 64 лет, мужчина 32 лет лишились денег. В общей сложности они потеряли около 960 тысяч рублей. // фото «Петрозаводск говорит»