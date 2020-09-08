Почти две тысячи пачек сигарет изъяли из магазина в Петрозаводске

В начале сентября в складском помещении одной из торговых точек в Петрозаводске были обнаружены и изъяты 1929 пачек сигарет, сообщает пресс-служба карельской таможни.

Табачные изделия не имели обязательной маркировки и акцизных марок РФ. Большая их часть - импортного производства (страны ЕЭС, Узбекистан, Украина). Странами изготовления остальных табачных изделий оказались Россия, Белоруссия и Казахстан.

«Вся выявленная табачная продукция изъята. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Материалы по проведенному таможенному контролю направлены в Роспотребнадзор и налоговые органы», - сообщает таможня.