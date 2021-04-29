Почти 40 тысяч жителей Карелии получили оба компонента вакцины

В Карелии продолжается вакцинация от коронавируса. Промежуточные итоги подвел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 апреля, первым компонентом вакцины «Спутник V» привились более 64 тысяч человек. Оба компонента получили почти 40 тысяч жителей республики. Всего в республику поступило 70 492 дозы вакцины «Спутник V».

В майские праздники вакцинация не остановится. Сделать прививку можно в 32 стационарных и 45 мобильных пунктах.

Так, 1 и 9 мая на площади Кирова в Петрозаводске будет работать передвижной пункт вакцинации городской поликлиники №1. Также мобильный комплекс работает у рынка «Главный». Прививочные пункты работают в ТЦ «Тетрис», на рынке «Ягуар», в ТРК «Лотос Плаза». Фото shegarcrb.ru