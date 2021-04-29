МТС поддержала цифровой стартап студентов ПетрГУ

В рамках совместной деятельности запланированы образовательные мероприятия и другие проекты. Кроме того, стороны планируют реализовать case-study подход в обучении студентов, создав банк практических задач для школьников и студентов, а также организовывать стажировки по инновационным цифровым направлениям.

Почувствовать себя частью команды крупной компании и предложить идею цифрового стартапа студенты ПетрГУ смогли в рамках первой совместной инициативы – мастерской «Гараж МТС». С презентацией проекта выступил руководитель центра внутренних инноваций МТС Максим Гашков. Он рассказал студентам, как выстроить работу в команде, как реализовывать и продвигать проекты на рынок. После этого ребята составили карту трендов, нашли возможности реализации своих проектов, оценили угрозы и риски, и, конечно, разработали свои идеи. В конце мероприятия состоялась серия презентаций проектов команд.

«Инновационное мышление – это требование современности. И мы рады, что карельский вуз не только идет в ногу со временем, но и задает тренды, создавая для студентов возможности развиваться в самых актуальных цифровых сферах. Мы готовы поддерживать это направление, предоставляя наши ресурсы, экспертизу и реальные кейсы»

- рассказал директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

«Надеюсь, что сотрудничество в области искусственного интеллекта с компанией МТС продолжится. Мы ориентированы на реализацию совместных проектов и исследований. У компании есть реальные бизнес-задачи, накопленные дата-сеты, рыночная экспертиза. У нас есть необходимые компетенции, знания, специалисты, опыт проведения прикладных и фундаментальных исследований, инфраструктура для выполнения работ. Совместная деятельность позволит создавать современные инновационные продукты, востребованные рынком»

- сообщил Алексей Марахтанов, директор Центра искусственного интеллекта ПетрГУ.