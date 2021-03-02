02 марта 2021, 13:08
Почта России изменит график работы в связи с 8 марта
Накануне праздника многие отделения в стране закроются на час раньше, а 8 марта и вовсе не будут работать
В связи с празднованием Международного женского дня поменяется график работы отделений Почты России.
7 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036). В предпраздничный и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме.
8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении. (фото ugra-news.ru)