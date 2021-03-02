02 марта 2021, 13:08
Россия

Почта России изменит график работы в связи с 8 марта

Накануне праздника многие отделения в стране закроются на час раньше, а 8 марта и вовсе не будут работать

В связи с празднованием Международного женского дня поменяется график работы отделений Почты России.

7 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036). В предпраздничный и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме.

8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении. (фото ugra-news.ru)

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