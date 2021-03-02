Утром 3 марта в Петрозаводске завоют сирены

Утром в среду в течение нескольких минут петрозаводчан будет тревожить звук воющих сирен. 3 марта в столице Карелии проверят систему оповещения населения. Администрация города просит петрозаводчан и гостей карельской столицы не беспокоиться при звуках сирен и получении сигнала «Внимание всем!».

С 10:40 до 10:43 в Петрозаводске сработают сирены и уличные громкоговорители. На федеральных телеканалах и радио с 10:43 до 10:44 остановится вещание, жителей проинформируют о проведении проверки.

Плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения пройдет по всей стране. Ранее мы сообщали, что сирены заработают в Кемском районе. (фото 31tv.ru)