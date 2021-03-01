В Кемском районе включат сирены для проверки системы оповещения

Системы экстренного оповещения с сиренами проверят 3 марта в Кемском районе.

В 10:40 кратковременно будут включены электромеханические сирены, сообщает паблик администрации района. Также по трем каналам сетей проводного радиовещания, каналам аналогового и цифрового телерадиовещания пройдет трансляция текста.

В дальнейшем проверку будут проводить дважды в год – в первую среду марта и октября на всей территории России в соответствии с требованиями приказа МЧС и Минцифры. (фото yakutia24.ru)