Арендатора земли оштрафовали за сорняки и камни на земельном участке

Арендатору земельного участка в Рыбреке в Прионежском районе придется выплатить крупный штраф за хлам. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую в декабре 2019 года устроили сотрудники Россельхознадзора. Часть участка земли оказалась захламлена отходами каменного производства, а другая поросла сорняками и кустарником.

Арендатор не выполнял обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв, в результате в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его признали виновным и назначили штраф – 20 тысяч рублей. Арендатор должен был внести деньги до 24 сентября 2020 года, но этого не сделал.

Исполнительный документ направили для принудительного исполнения в Дмитровский районный отдел судебных приставов Московской области. Был составлен еще один административный материал. В итоге суд назначил штраф в двукратном размере – 40 тысяч рублей. (фото Александр Казаков, iz.ru)