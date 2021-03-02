Российских школьников посоветовали кормить пять раз в день

Роспотребнадзор посоветовал российским школьникам питаться пять раз в день. Рекомендации по режиму питания опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. Обед - состоять из трех или четырех блюд, одно из которых - суп.

В полдник желательно есть свежие фрукты или ягоды. Полдник также обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями.

На ужин специалисты Роспотребнадзора советуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты. Фото osnmedia.ru