Почта пообещала законсервировать два аварийных здания в Петрозаводске

В мэрии Петрозаводска обсудили принадлежащие «Почте России» руинированные объекты. Аварийные здания расположены на улицах Пограничная и Кондопожская в столице Карелии. На совещании представители Почты заверили, что объекты законсервируют, сообщает пресс-центр администрации. Так, консервирование аварийного здания на Пограничной обещают завершить к середине лета, а на Кондопожской - к октябрю 2021 года.

Отметим, что наши коллеги из телекомпании «Ника+» еще осенью 2019 года рассказывали о разваливающейся пристройке на Пограничной. С советских времен в пристройке находилось почтовое отделение, но в 2012 году оно закрылось на ремонт.

В мэрии напомнили, что в Петрозаводске выявлено около 30 недостроенных или ветхих зданий, являющихся источником опасности. Городские власти ведут «работу по понуждению собственников к сносу или консервации таких зданий».

Сегодня «Петрозаводск говорит» сообщал, как в недостроенном здании на Сегежской с высоты упал ребенок. Ранее власти требовали от собственника законсервировать объект, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Не помог и суд - решение не было исполнено. Власти ведут работу с приставами. Мэрия призвала петрозаводчан сообщать о руинированных объектах по почте kumi@petrozavodsk-mo.ru. (фото vk.com)