Времянку, где живет учительница, не признают жильем. Даже аварийным

Текст и фото: Алина Гапеева

Благоустроенное жилье в сельской местности для многих остается непозволительной роскошью. Вот и Галина Васильевна Егорова, учительница из Ведлозера, почти полвека мечтает переселиться в нормальный дом, где можно жить. Потому что лачужку, где она сейчас обитает, строили давным-давно и, как говорится, на скорую руку. Молодой учительнице когда-то дали это жилье как временное. Вообще-то эту сборно-каркасную времянку построил совхоз на летний период для студентов, приехавших в совхоз на копку раннего картофеля в 1978 году. Приносная вода, удобства на улице и печное отопление – все было устроено в «лучших» традициях сельского быта. Все так и осталось спустя 43 года.

Каркасное строение снаружи покрыто тоненькой обшивочной доской, а внутри — стены из ДВП. Что и говорить, даже полы сделаны из вагонки. Из всех щелей сквозит холод.

Зимой температура воздуха в квартире при печном двухразовом отоплении едва поднимается до тринадцати градусов тепла. Случается, что показателем температуры служит замерзшая вода в ведрах.

Муж вместе с подросшим сыном пытались как-то утеплить и облагородить это жилище.

"Ремонтировали чуть ли не каждый год: то латают рассыпавшийся фундамент, то чинят дыры на крыше",

— говорит Галина Васильевна и вспоминает, как часто спали втроем на полуторной кровати, чтобы не замерзнуть.

Но как из маленького кафтана не сшить большой, так и из времянки не сделать нормального дома.

— Это жилое, а по сути, нежилое помещение даже на балансе совхоза не стояло, — возмущается женщина. — По крайней мере, так нам ответили, когда через год после заселения мы обратились в контору за стройматериалом для утепления жилья.

"Никогда и никакого ремонта не было, хотя ежемесячно плачу по квитанциям за социальный наем и за содержание жилья".

Жители Ведлозера хорошо знают Галину Васильевну Егорову: она научила читать, писать, считать не одно поколение ведлозерских семей. Она еще в детские годы мечтала стать учительницей. Ее воображение рисовало образ учителя, которому она хотела соответствовать. Для этого девочка надевала большие очки деда, накидывала на худенькие плечи большую бабушкину шаль, брала в руки кожаный портфель и отправлялась к ученикам, в роли которых выступали сверстники.

Игра в школу давала возможность девочке сделать в дальнейшем правильный выбор профессии. И в 1966 году Галя, не задумываясь, поступила в Петрозаводское педагогическое училище. За четыре года обучения девушка получила хорошие знания, ее распределили в Лумбильскую малокомплектную школу. Добираться на место пришлось на грузовом автомобиле, потому что другие машины по такой дороге проехать не могли. Но эти трудности ее не напугали. С небольшим чемоданчиком в руках, набитым кое-какими вещами и книжками, бывшая студентка поселилась в съемной комнатке у местной жительницы, а утром уже отправилась в деревенскую школу, где ее встретила единственный на четыре класса преподаватель. Учеников оказалось меньше двадцати одного, что по нормам не позволяло школе иметь вторую учительницу, и Галину Васильевну перевели в Ведлозерскую среднюю школу...

Но этот перевод, как она вспоминает, ее не обрадовал. Школа в селе Ведлозеро во все времена славилась как учебными, так и спортивными достижениями. Галина же была девушкой застенчивой, работать в огромной школе, где учится около тысячи человек и трудится сильный педагогический состав, ей было страшно. Чувство неуверенности в себе надежно поселилось в сердце: а вдруг не получится? Но ей ничего не оставалось делать, как переступить через него и приступить к работе пионервожатой.

На линейке следующего дня на хрупкую пионервожатую с интересом смотрели сотни пар любопытных детских глаз. Директор учебного заведения представил ее ученикам.

— Старшеклассники были выше меня ростом, — вспоминает Галина Васильевна. — Я мимо них по стеночкам ходила. Так страшно мне было...

Через три года после памятной школьной линейки Галина Васильевна приняла первых учеников и стала у них классным руководителем. В тот далекий сентябрьский день 1973 года волновались все: первоклашки, их родители и молоденькая учительница. Но оказавшись один на один с классом, она почувствовала, что все получится: между учениками и учительницей сразу возникла какая-то симпатия.

"Мне всегда хотелось оправдать доверие детей. Мы учились друг у друга взаимопониманию, любви к окружающим людям, трудолюбию, чувству долга и ответственности. Кстати сказать, для меня время на уроках летело незаметно. Также я могла всю ночь просидеть за подготовкой к урокам",

- рассказывает педагог.

Все равно сомнения были: правильно ли выбрала профессию, сможет ли стать настоящим учителем? Однажды на открытый урок к ней пришел директор школы, который отличался своей строгостью и требовательностью к работникам. На разборе он оценил ее работу на «отлично». Высокая похвала придала сил: с удовольствием стала пополнять багаж знаний, развивать навыки в практической работе... Сегодня преподавательница с многолетним стажем почти каждый день вспоминает с благодарностью тех, кто помог ей обрести уверенность и возможность осуществить детскую мечту – стать учителем.

В прошлом году отпраздновала юбилей: ровно пятьдесят лет назад она приехала работать в Ведлозерскую школу. Работает и по сей день, учит сельских ребятишек. Она может вдохновенно рассказывать о будничной, но очень интересной работе учителя, но при этом стыдливо умалчивать о своих жилищных условиях. Это понятно. Дом, в котором она живет, можно сказать, сыплется на глазах.

Ей неудобно говорить, что балки пола давно сгнили, полы просели, по этой причине входная дверь перестала закрываться. Печка угрожающе накренилась, да и крыльцо давно уже провалилось, хорошо, сын сделал новое крылечко. Помойную яму и туалет ни разу не чистили: яма развалилась, так и не дождавшись чистки, а туалет покосился так, что его трижды пытались выровнять тросами...

Учительнице ничего не оставалось делать, как отправлять письмо за письмом в разные инстанции: инспектору жилищной комиссии, генеральному директору ООО «УК Энергия»...

Дом до сих пор не признан аварийным, хотя никакой ремонт ему уже не поможет.

После долгих лет обивания порогов кабинетов чиновников у Галины Васильевны, которая посвятила пятьдесят лет работе с детьми, руки опускаются. У нее почти не осталось сил писать обращения, ждать на них ответ и надеяться на светлое будущее. А ей так хочется жить по-человечески.

Власти помочь ей ничем не могут... Или не хотят... Или им все равно...