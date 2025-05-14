Почетное кладбище в Сулажгоре зарастает мусором

Отец погибшего бойца СВО приехал на кладбище в Сулажгоре, где захоранивают только почетных граждан, и обнаружил свалку. Мужчина возмутился тем, что в таком неухоженном состоянии кладбище выглядит сейчас, сразу после праздничных мероприятий ко Дню Победы.

«Такого безобразия я не видел никогда! Один контейнер на въезде и тот переполнен, но эта ситуация всегда такая. И вдоль проезда кучи мусора. У нас что в администрации кладбища и города не в курсе этого бардака? Нельзя поставить дополнительно контейнеры? Средств нет? Это на минутку почётный участок! Уже молчу про прогулки там коней. И, конечно, уже накипело»,

- написал мужчина в соцсетях.

Напомним, что к 9 мая депутаты Заксобрания Карелии выделили городу дополнительные 50 млн рублей. Эти средства были предусмотрены для того, чтобы город Воинской славы привести в порядок к юбилею Победы. В центре Петрозаводска, действительно, стало чище и праздничнее, на клумбах появились цветы, на дорогах заделали ямы. Но жизнь горожан - это не только праздничные дни в центре карельской столицы. Все больше людей стали ездить к своим героям на кладбище. Там тоже очень хочется порядка и уважения.

О том, как прошел День Победы в Петрозаводске, смотрите в нашей видеозарисовке. © «Петрозаводск говорит»