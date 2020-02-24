Почему россияне боятся остаться без Путина

Доклад пока не выложили в открытый доступ, но с материалами ознакомился РБК. Доклад рассказывает о том, чего боятся россияне, когда думают о возможном уходе Путина с поста президента. Центр собрал и опросил фокус-группы в Москве, Волгограде, Иркутске и Перми.

Эксперты считают, что страхи россиян ярко выражены. Они поделили все высказанные страхи на самые острые и болезненные, средне выраженные и периферийные.

Главный кошмар россиян

- Обострится борьба за власть среди различных политических сил («Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»);

- Снова начнется передел собственности («Все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут»);

- Отмена нацпроектов («Президент постоянно всех пинает, и если воли этого человека не будет, все плачевно закончится»);

- Снижение социальных обязательств;

- Потеря авторитета России в мире;

- Утрата преемственности власти.

Средне выраженные страхи

- Обострения межнациональных конфликтов;

- Усиления сепаратистских настроений («У Путина с Кадыровым все хорошо, хорошее взаимопонимание»);

- Роста коррупции («Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров»);

- Угрозы враждебных действий со стороны США.

Периферийные опасения

- Существенное ухудшение экономической ситуации в стране;

- Снижение обороноспособности России;

- Месть со стороны олигархов;

- Острый гражданский конфликт;

- Война со странами НАТО («Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал»).

Что успокаивает

В то же время респондентов успокаивает мысль, что Путин не уйдет из власти после окончания срока и останется главным действующим лицом в политике.

Исследователи считают, что придется предпринять усилия, чтобы сохранить доверие людей к системе и позволить им смириться с произошедшими переменами. Гендиректор ВЦИОМа отмечает, что такие взгляды россиян связаны с тем, что каждая смена власти в стране сопровождалась серьезными изменениями, и не всегда к лучшему.