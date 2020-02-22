Ядерный удар по России отработали на учениях военные США

Стратегическое командование США на учениях отработало ядерный удар по России. Как гласила легенда учений, таким образом Америка ответила на предполагаемую атаку Москвы на одну из стран НАТО, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информационный ресурс Defense One.

Учения, состоявшиеся в штабе стратегического командования в Омахе, штат Небраска, прошли спустя несколько недель после того, как США подтвердили установку ядерных ракет на своих подводных лодках, а Белый дом попросил конгресс выделить 44 миллиарда долларов на покупку нового ядерного оружия и поддержание существующего арсенала.

Сценарий предполагал непредвиденные события в Европе, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать ядерное оружие малой мощности против одной из стран НАТО, – заявил чиновники министерства обороны США на условиях анонимности.

Напомним, в октябре 2018 года президент Владимир Путин описал перспективы россиян в случае ядерной войны. Он подчеркнул, что Россия способна применить ядерное оружие лишь в том случае, если сама подвергнется атаке.

– Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, – отметил глава государства.