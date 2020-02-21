Депутаты ЗС предложили изменить правила приема детей-инвалидов в школу

На прошедшем заседании парламент Карелии принял обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением установить для детей-инвалидов преимущественное право на зачисление в первые классы школ. Авторами инициативы выступили депутаты Марина Гуменникова, Галина Гореликова и Ольга Шмаеник.



По сообщению пресс-службы парламента, в соответствии с федеральным законом об образовании дети-инвалиды имеют преимущественное право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты. Но право на поступление в первые классы общеобразовательных школ законодательно для них не установлено. При этом дети-инвалиды обеспечиваются местами в детских садах в первоочередном порядке.



По мнению авторов инициативы, законодательное установление преимущественного права детей-инвалидов на зачисление в первые классы «позволит максимально обеспечить доступность и качество образования для данной категории граждан, будет содействовать их успешной социализации, позволит обеспечить дополнительную поддержку семьи как полноправного участника образовательного процесса».

Депутаты просят Сергея Кравцова рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в федеральный закон.