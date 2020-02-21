Эпизод с туалетной бумагой убрали из трансляции на сайте Заксобрания

Аппарат Законодательного собрания Карелии «скорректировал» видеозапись заседания, на котором ветеран ФСБ вручил депутатам рулоны туалетной бумаги. Неприятный для народных избранников эпизод аккуратно вырезали. Это обнаружили журналисты портала «Петрозаводск говорит».

Инцидент с туалетной бумагой произошел 10 февраля. Пришедший на сессию пенсионер Сергей Андруневич выразил протест против того, как власти проиндексировали ежемесячную ветеранскую выплату, не менявшуюся почти 12 лет.

Все официальные мероприятия Заксобрания транслируются в интернете. Записи хранятся на сайте ЗС. Есть там и трансляция с сессии 10 февраля; но эпизода туалетной бумагой в ней нет. Андруневич подошел к президиуму сразу после того, как прозвучали российский и карельский гимны. А в трансляции на сайте Законодательного собрания этот момент вырезан. Запись смонтирована так, будто пока депутаты садятся, спикер начинает зачитывать список присутствующих на сессии чиновников (смотреть с 2:55).

Руководитель пресс-службы Законодательного собрания Жаннета Андросова подтвердила, что монтаж был, однако в этом, по ее мнению, нет ничего плохого.

– Во-первых, этот момент никакого отношения не имел к заседанию. Мы публикуем информацию, посвященную работе Законодательного собрания, законотворческой деятельности. Во-вторых, мужчина стоял спиной к камере и к микрофону, поэтому на трансляции ничего толком не видно было и не слышно, – пояснила Андросова.

Подробнее о том, как принимался скандальный закон и какие аргументы приводят депутаты в его защиту, читайте в нашем материале.

Фото: iz.ru